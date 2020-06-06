На бакинской улице наносят разметку для социального дистанцирования граждан

На улице Физули Насиминского района Баку наносят разметку для соблюдения гражданами социальной дистанции в рамках правил карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, работы ведутся сотрудниками управления полиции района.

После нанесения разметки населению будет проще и удобнее соблюдать социальную дистанцию.