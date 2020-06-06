https://news.day.az/society/1241952.html На бакинской улице наносят разметку для социального дистанцирования граждан - ФОТО
На бакинской улице наносят разметку для социального дистанцирования граждан - ФОТО
На улице Физули Насиминского района Баку наносят разметку для соблюдения гражданами социальной дистанции в рамках правил карантина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, работы ведутся сотрудниками управления полиции района.
После нанесения разметки населению будет проще и удобнее соблюдать социальную дистанцию.
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