Сегодня популярная бакинская пиццерия работала нелегально

В Баку выявлены незаконно работающие объекты.



Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, правила ужесточенного карантинного режима нарушили 2 объекта в Хатаинском районе и 1 объект в Гарадагском районе. В ходе рейда сотрудники полиции выявили функционирующую в Хатаинском районе пиццерию "Papa Johns".



В отношении владельцев этих объектов по соответствующей статье Кодекса об административных проступках был составлен протокол, выписан штраф.