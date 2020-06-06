https://news.day.az/society/1241967.html Сегодня популярная бакинская пиццерия работала нелегально - Рейд - ФОТО
В Баку выявлены незаконно работающие объекты.
Сегодня популярная бакинская пиццерия работала нелегально - Рейд - ФОТО
В Баку выявлены незаконно работающие объекты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, правила ужесточенного карантинного режима нарушили 2 объекта в Хатаинском районе и 1 объект в Гарадагском районе. В ходе рейда сотрудники полиции выявили функционирующую в Хатаинском районе пиццерию "Papa Johns".
В отношении владельцев этих объектов по соответствующей статье Кодекса об административных проступках был составлен протокол, выписан штраф.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре