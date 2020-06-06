https://news.day.az/society/1241996.html Житель Баку превратил свой дом в маркет - ВИДЕО
В Гарадагском и Хатаинском районах Баку выявлены незаконно работавшие маркеты.
Житель Баку превратил свой дом в маркет - ВИДЕО
В Гарадагском и Хатаинском районах Баку выявлены незаконно работавшие маркеты.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, житель столицы, проживающий на первом этаже жилого дома в Гарадагском районе, превратил часть своего дома в маркет, который продолжал функционировать, несмотря на запрет.
В Хатаинском районе также был выявлен незаконо работавший крупный маркет.
В отношении владельцев этих объектов по соответствующей статье Кодекса об административных проступках был составлен протокол.
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