Житель Баку превратил свой дом в маркет

В Гарадагском и Хатаинском районах Баку выявлены незаконно работавшие маркеты.



Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, житель столицы, проживающий на первом этаже жилого дома в Гарадагском районе, превратил часть своего дома в маркет, который продолжал функционировать, несмотря на запрет.

В Хатаинском районе также был выявлен незаконо работавший крупный маркет.

В отношении владельцев этих объектов по соответствующей статье Кодекса об административных проступках был составлен протокол.