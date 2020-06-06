https://news.day.az/society/1242059.html В Сумгайыте за нарушение требований карантина оштрафованы 155, арестованы 3 человека
В Сумгайыте за нарушение требований карантина оштрафованы 155, арестованы 3 человека
В Сумгайыте за несоблюдение требований ужесточенного особого карантинного режима оштрафованы 155 человек.
Об этом АПА сообщили в Управлении полиции Сумгайыта. Сообщается, что 3 нарушителя особого карантинного режима арестованы в административном порядке на 15 суток, передает Day.Az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре