Жуткие кадры тяжелобольных коронавирусом пациентов: "Они задыхаются"

Зараженным коронавирусом пациенты борются за жизнь... Среди них пожилые, люди средних лет и даже дети.

Эта болезнь никак не связана с возрастом, и это доказано. В отделениях реанимации больниц особо режима много людей подключены к аппаратам ИВЛ. И эти пациенты ждут момента, когда смогут дышать самостоятельно.

XəzərXəbər подготовил репортаж о состоянии больных коронавирусом. Врачи, борющиеся за жизнь каждого пациента, очень обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом.

Врач Джавид Пашаев категорически против того, чтобы зараженные вирусом люди занимались дома самолечением, так как это уменьшает их шанс на выздоровление.