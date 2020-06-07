https://news.day.az/society/1242125.html Тяжелое ДТП в Газахе, пострадал ребенок
Тяжелое ДТП в Газахе, пострадал ребенок
В городе Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован на улице Самеда Вургуна города.
Автомобиль сбил 10-летнюю Н.Гасанли.
Девочка получила телесные повреждения и была доставлена в Газахский лечебно-диагностический центр, где ей оказали первую медицинскую помощь.
Затем ребенка отправили в одну из гянджинских больниц.
По факту проводится расследование.
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