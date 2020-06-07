Тяжелое ДТП в Газахе, пострадал ребенок

В городе Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован на улице Самеда Вургуна города.

Автомобиль сбил 10-летнюю Н.Гасанли.

Девочка получила телесные повреждения и была доставлена в Газахский лечебно-диагностический центр, где ей оказали первую медицинскую помощь.

Затем ребенка отправили в одну из гянджинских больниц.

По факту проводится расследование.