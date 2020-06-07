Массовая драка с поножовщиной в Сумгайыте, есть погибшие

В Сумгайыте произошла массовая драка с поножовщиной, есть погибшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории парка в 10-м микрорайоне города.

Согласно иформации, в ходе драки три человека получили ножевые ранения, один из пострадавших скончался на месте происшествия. Двое раненых госпитализированы.

Погибший и один из пострадавших являются братьями.

Позже были установлены личности братьев, получивших ножевые ранения в ходе массовой драки.

Гасымов Зохраб Вели оглу 1988 г.р. погиб от ножевого ранения на месте происшествия, его брат Гасымов Тофиг 1989 г.р. госпитализирован.

По сообщению, от ножевого ранения скончался еще один участник массовой драки - Рагимов Намиг Тахир оглу 1989 г.р.