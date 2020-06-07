В связи со значительным ростом заражения коронавирусом в Азербайджане становится все более важным соблюдение социальной дистанции, а также использование масок.

Маски и социальная дистанция - эти два требования обязаны соблюдать все. Пример того, как важно соблюдать имеющиеся ограничения, подал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Тертерский и Агджабединский районы.

В социальных сетях в последние несколько дней идут бурные обсуждения о том, как не нужны были меры по ужесточению особого карантинного режима. Клавиатурные "эксперты" по коронавирусу то и дело пытаются доказать, что маски, якобы, не спасут от заражения, "даже если их носить целые сутки". Некоторые доходят и до других таких крайностей, заявляя, что "вируса не существует вообще" и это какой-то мистический глобальный план, которому, кстати говоря, нет никакого логического объяснения - только мифы и легенды.

Но, если честно посмотреть на ситуацию и решение Оперативного штаба при Кабинете министров, которое 4 июня огласил премьер-министр Али Асадов, а также установленные государством штрафы, виноваты мы сами. Сколько раз в день мы становились свидетелем того, как в маркетах, у банкоматов, в кафе, ресторанах и других местах скопления людей совершенно не соблюдается социальная дистанция...Сколько раз мы видели людей, которые в общественном транспорте не носят маски? Особенно вызывают сожаление факты самообмана. Наверное, каждый из нас в эти дни видел человека с маской, надетой ниже носа. Каждый второй идет в маске, но нос открыт. Если нос открыт, то считайте, что маски нет - об этом говорят все врачи, эксперты ВОЗ, вирусологи, это научно доказано. Особенно четко такая картина видна в бакинском метро - у входа все соблюдают правила карантина. Правильно и похвально, но это делается лишь потому, что там стоит сотрудник полиции, проверяющий наличие масок. Но стоит дойти до эскалатора, маски опускаются ниже носа, к подбородку или вовсе снимаются. Кого обманывают эти люди, считая, что "носят маски"? Только себя. Нанесенные в вагонах метро отметки и знаки социального дистанцирования тоже зачастую игнорируются гражданами. Такое поведение подвергает жизни окружающих опасности. Защитная маска - одно из основных средств в предотвращении распространения инфекции воздушно-капельным путем. Речь идет не только о коронавирусе, но и обо всех заболеваниях, распространяемых воздушно-капельным путем. Поэтому в сегодняшних условиях ношение маски обязательно.

Главной проблемой всех этих вышеперечисленных фактов безответственности является то, что эти действия некоторых граждан мешают другим, более ответственным жителям, соблюдать правила карантинного режима, что и привело к такому огромному росту инфицированных после успешных мер, которые были в предыдущие месяцы. К сожалению, некоторые нерационально воспринимали предпринимаемые государством шаги, считали самоизоляцию каким-то наказанием и не понимали, что все это направлено именно на благо нашего народа, защиту здоровья семей и близких. После отмены ряда ограничений люди почему-то не хотят соблюдать элементарные правила социальной дистанции и носить защитные маски, что и приводит к увеличению числа зараженных и жертв. Государство принимает все меры для защиты здоровья населения, и требования карантина нужно неукоснительно соблюдать. Это направлено на защиту здоровья нашего народа. И очень не хочется верить, что эти нерациональные шаги некоторых безответственных граждан продолжаться и с понедельника.

Приведу пример, основываясь на личном опыте и опыте знакомых: согласно советам и рекомендациям Оперштаба, минимальная дистация между людьми должна быть 1,5-2 метра. Эту дистанцию иногда невозможно соблюдать ввиду того, что незнающие чувства очереди люди пропихываются впереди вас - в маркетах, автобусах, метро...Выразив протест можно часто столкнуться не с пониманием, а агрессией и спорами. Это приводит к тому, что многие стараются не идти на конфликт и вынуждены нарушать дистанцию сами. Недисциплинированность, нарушения правил карантинного режима и приводят к плачевным результатам, которые мы наблюдали в последние дни в Азербайджане.

Ужесточение карантинного режима необходимо, в первую очередь, для защиты здоровья граждан, во благо наших семей, близких и родных. Государством делается все для предотвращения массового распространения коронавируса, возведены специализированные медицинские центры, оснащенные всем необходимым современным оборудованием, слабозащищённой части населения оказывается социальная помощь, предпринимаются все меры, чтобы выйти из этой тяжелой ситуации с наименьшими потерями. Врачи своим героизмом спасают людей, месяцами не видят свои семьи, полицейские и солдаты стоят на страже страны, все службы работают как единый механизм во благо Азербайджана. Соблюдая правила и инструкции, мы должны приложить все усилия, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции, а лучше - вообще искоренить. Это общая, глобальная задача всех людей в мире. Каждый из нас наблюдает за ситуацией в мире. Необходимо следовать предписаниям ВОЗ и государства. Это все должно восприниться с большой ответственностью, если мы хотим как можно скорее победить вирус и вернуться к нормальной жизни.

Мехти Ахмедзаде