Последние 40 лет - самый жаркий период в Азербайджане

Последние 40 лет считаются самым жарким периодом в Азербайджане.

Об этом сообщил Trend директор Института географии Академии Наук Азербайджана, академик Рамиз Мамедов, передает Day.Az .

По его совам, в течение всего периода наблюдений температура была самой высокой в ​​Кура-Аразской равнине (0,4-0,9° С), в зоне Газах-Гянджа (0,6-1,1° С), на южном склоне Большого Кавказа (0,5-0,8° С), на северо-восточном (0,6-1,5° С) и северном (0,4-0,6° С) склонах Малого Кавказа.

Р.Мамедов сообщил, что максимальная температура в Азербайджане наблюдается в Джульфе (+46 C), минимальная температура в горах (-40 градусов C).

Академик сказал, что в самые холодные месяцы года, за исключением Нахчыванской Автономной Республики, температура в других районах повышается. В то же время площадь участков с температурой ниже 0 градусов уменьшилась.

Р.Мамедов отметил, что по мнению климатологов, если государства не примут меры, к 2100 году температура планеты может повыситься до 3,7-4,8 градусов по Цельсию. Когда воздух нагревается до 2 градусов, начинаются необратимые процессы для окружающей среды. В результате климатические зоны будут смещаться, изменение климата станет более серьезным, а интенсивность и частота аномальных явлений, таких как засуха и наводнения, увеличатся. Из-за повышения температуры и влажности, территория некоторых стран не подойдет для проживания.

"Согласно исследованию, проведенному группой американских ученых, в группу риска входят Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока. Если выбросы парниковых газов продолжатся, температура в Персидском заливе может достигнуть 74-76 градусов по Цельсию", - сказал он.

Академик добавил, что по некоторым результатам концепция весны и осени постепенно утратят свою сущность. По мнению российских ученых, зимний период в средней зоне страны уже сокращен: "Есть те, кто настаивают на том, что климат вообще не нагревается. Некоторые говорят, что есть потепление, но не из-за увеличения содержания углекислого газа в атмосфере, это естественный процесс, мы просто живем в межледниковый период. Охлаждающие эпохи законно заменили друг друга. В наше время было шесть климатических циклов, включая недавно начатый цикл (геологи называют его голоценом)".