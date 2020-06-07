Синоптики обещают жаркую погоду в Баку

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 июня.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра пройдет преимущественно без осадков, ветер южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем - 28-32 градус тепла, в Баку ночью - 19-21, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-75 процентов ночью, 40-45 процентов днем.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых горных районах ожидается гроза, дожди, град.

Температура воздуха составит ночью 10-15, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.

Утром в некоторых местах будет туман, ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 16-21, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью 12-17 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.