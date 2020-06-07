В Баку полиция помогла женщине, у которой не было разрешения посетить похороны сестры

В Баку женщина, у которой в день жесткого карантинного режима скончалась сестра, попросила помощи у сотрудников полиции.

Как передает Day.Az, женщина обратилась с просьбой к патрулю дорожной полиции на проспекте Гейдара Алиева отвести ее на похороны сестры, отметив, что не может посетить их из-за отсутствия соответствующего разрешения.

Сотрудники полиции приняли во внимание просьбу женщины и на служебной машине отвезли ее в место назначения.