https://news.day.az/society/1242270.html TƏBİB назвал количество проведенных сегодня тестов на коронавирус
TƏBİB назвал количество проведенных сегодня тестов на коронавирус
Сегодня в Азербайджане проведено 5 013 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 7-е июня.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведен 339 876 тестов.
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