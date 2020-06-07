https://news.day.az/society/1242274.html Третья за сутки роженица доставлена в больницу бакинской полицией - ВИДЕО
Третья за сутки роженица доставлена в больницу бакинской полицией - ВИДЕО
В Баку сотрудники полиции доставили беременную женщину в больницу.
Как сообщает Day.Az, в поселке Бина Хазарского района гражданин обратился к сотрудникам полиции и сообщил, что состояние его жены ухудшилось.
Сотрудники полиции незамедлительно доставили этих граждан в гинекологическое отделение Клинического медицинского центра № 1.
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