Третья за сутки роженица доставлена в больницу бакинской полицией

В Баку сотрудники полиции доставили беременную женщину в больницу.

Как сообщает Day.Az, в поселке Бина Хазарского района гражданин обратился к сотрудникам полиции и сообщил, что состояние его жены ухудшилось.

Сотрудники полиции незамедлительно доставили этих граждан в гинекологическое отделение Клинического медицинского центра № 1.