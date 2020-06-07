В Баку завершается реконструкция школы им. Альберта Агарунова

Близится к завершению реконструкция бакинской средней школы№154 им. Альберта Агарунова.

Об этом СТМЭГИ сказал директор школы Али Алиев, передает Day.Az.

По его словам, в апреле 2019 года учащихся перевели в школу №84 для продолжения обучения.

"Старое здание школы отслужило свой срок эксплуатации и нуждалось в срочной реконструкции. После перевода учащихся в другую школу начальный полный демонтаж образовательного учреждения№154.

Пришедшее в негодное состояние учреждение было рассчитано на 480-500 учащихся, но здесь обучалось гораздо больше детей - около 700. Теперь на месте снесенной школы построена новая", - отметил А.Алиев.

Директор школы сказал, что согласно проекту, новое образовательное учреждение будет состоять из 3-х этажей, 2-х корпусов, рассчитано на 960 учащихся.

"Здесь также построены котельная, две спортивные площадки крытого и открытого типа. Создаются все необходимые условия для получения качественного образования и занятия спортом. Реконструкционные работы ведутся на высоком уровне, корпуса школ уже построены, и в настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. Открытие школы предусмотрено на 15 сентября текущего года", - заявил А.Алиев.

Альберт Агарунов родился в 1969 году в поселке Амирджаны города Баку (Азербайджанская ССР). Азербайджанский танкист, участник Карабахской войны. Погиб 8 мая 1992 года. Национальный Герой Азербайджана. Посмертно также награжден орденом "Сын Отечества" (2014) и орденом Ази Асланова (2016). Его именем названы улицы в Баку и Красной Слободе. С 2004 года в еврейской школе "Хабад Ор-Авнер" в Баку работает музей Альберта Агарунова.