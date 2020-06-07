https://news.day.az/society/1242282.html В Баку полиция доставила хлеб гражданину на дом - ВИДЕО
В Баку полиция доставила хлеб гражданину на дом - ВИДЕО
В Баку сотрудники полиции доставили хлеб гражданину на дом, который обратился в службу "102".
Как передает Day.Az, Наиль Ширинов, живущий по адресу Ингилаб Исмаилов 16 в Хатаинском районе Баку, позвонил в службу "102" министерства по внутренним делам и сообщил, что его семье нужен хлеб, так как все магазины закрыты из-за строго карантинного режима в крупных районах и городах.
Cотрудники Хатаинского районного отделения полиции немедленно отправились в квартиру гражданина и обеспечили семью хлебом.
Наиль Ширинов поблагодарил полицейских за оказанное внимание.
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