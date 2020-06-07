В Баку полиция доставила хлеб гражданину на дом

В Баку сотрудники полиции доставили хлеб гражданину на дом, который обратился в службу "102".

Как передает Day.Az, Наиль Ширинов, живущий по адресу Ингилаб Исмаилов 16 в Хатаинском районе Баку, позвонил в службу "102" министерства по внутренним делам и сообщил, что его семье нужен хлеб, так как все магазины закрыты из-за строго карантинного режима в крупных районах и городах.

Cотрудники Хатаинского районного отделения полиции немедленно отправились в квартиру гражданина и обеспечили семью хлебом.

Наиль Ширинов поблагодарил полицейских за оказанное внимание.