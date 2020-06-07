В Баку полиция принесла детское питание проголодавшемуся больному малышу

В Баку полицейский накормил больного малыша детским питанием своего ребенка.

Как сообщает Day.Az, седьмого июня жительница Наримановского района Баку позвонила в службу "102" министерства внутренних дел и сообщила, что ее больной ребенок плачет от голода, так как у них закончилось детское питание.

Служба "102" незамедлительно отреагировала на запрос и направила обращение ​​в Наримановское районное управление полиции. На основе информации сотрудники Наримановского районного управления полиции сразу же отправившись на место стали свидетелями того, что у больного ребенка действительно закончилось детское питание.

Поскольку аптеки и магазины в столице закрыты, сотрудники полиции не смогли найти детское питание. Один из полицейских с разрешения покинул территорию службы и пошел домой. Сотрудник полиции, взяв детское питание своего ребенка, вернулся на территорию службы и передал его семье больного ребенка.

Молодая семья поблагодарила сотрудников полиции за этот добрый, благородный поступок.