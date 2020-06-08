В Азербайджане наблюдалось высыхание некоторых рек

В летние месяцы 1998-2019-х годов наблюдалось высыхание рек Атачай, Сумгайытчай, Джейранкечмезчай, Дженгичай, Пирсаатчай, Маталачай, Шабранчай, Гёктепе и других мелких рек, глубина бассейна которых была не такой большой.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Асиф Вердиев.

По его словам, высыхание происходило из-за слабой влажности в бассейнах этих рек, формирования течения в основном за счет сезонных дождей.

Вердиев отметил, что в 1998, 2000, 2006, 2010, 2014, 2017 и 2019 годах в стране наблюдался жаркий летний период и эти годы были охарактеризованы как сухие. Это в течение лета этих годов привело к сильному испарению в большинстве бассейнов небольших рек и резкому снижению уровня воды по сравнению с многолетней нормой. В это время уровень воды в некоторых реках составлял 9-20 процентов от месячной нормы.

"Снег, дождь, ледники и грунтовые воды играют ключевую роль в формировании течения рек республики. Высокое испарение в бассейнах рек в результате низкого количества осадков и высокой температуры воздуха в летний период приводит к резкому снижению уровня воды. В то же время, в результате использования летом воды в верховьях горных рек из-за потребности, уровень воды в реках резко снижается, а небольшие реки высыхают", - сказал он.

Он отметил, что в этом году запасы снега в реках Большого и Малого Кавказа были ниже многолетней нормы. С учетом комплексного анализа, в том числе содержания воды в снегу и погодных условий, прогнозируется, что уровень воды в реках республики также будет малым во время полноводности этого года, как и в прошлом году.

"Как сообщалось ранее, в апреле уровень воды в большинстве рек был ниже нормы. Только в некоторых реках Большого Кавказа уровень воды был близок к многолетней норме. В мае уровень воды в местных и транзитных реках, сформировавшихся на территории соседних стран и протекающих через Азербайджан, был ниже нормы", - сказал он.