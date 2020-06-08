https://news.day.az/society/1242344.html МВД Азербайджана поблагодарило граждан
МВД Азербайджана поблагодарило граждан
Министерство внутренних дел выразило гражданам благодарность.
Как сообщили передает Day.Az в министерстве, в информации говорится:
"Дорогие граждане!
В связи с ужесточением особого карантинного режима в субботу и воскресенье вам было запрещено покидать место жительства и место пребывания. От имени личного состава органов внутренних дел выражаем вам признательность за понимание и соблюдение требований особого карантинного режима.
Вы терпеливо оставались дома два дня, оберегая здоровье себя и близких. Верим, что если и в будущем будет принято такое же решение, вы вновь продемонстрируете терпеливость и выдержку.
Еще раз спасибо!".
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