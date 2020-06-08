Баку после полного запрета на выход из дома

Истек срок действия мер по ужесточению особого карантинного режима, примененных в выходные дни в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе.

Как передает Day.Az, все рабочие, служебные и торговые сферы вернулись к прежней жизни.

Возобновили свою работу общественный транспорт и столичное метро.

Представляем вам фото Qafqazinfo, снятые после запрета выходить из дома.