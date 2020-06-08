https://news.day.az/society/1242377.html Баку после полного запрета на выход из дома - ФОТОРЕПОРТАЖ
Баку после полного запрета на выход из дома - ФОТОРЕПОРТАЖ
Истек срок действия мер по ужесточению особого карантинного режима, примененных в выходные дни в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе.
Как передает Day.Az, все рабочие, служебные и торговые сферы вернулись к прежней жизни.
Возобновили свою работу общественный транспорт и столичное метро.
Представляем вам фото Qafqazinfo, снятые после запрета выходить из дома.
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