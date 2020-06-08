В Баку создается новая дорожная развязка

С целью создания новой дорожной развязки в Баку продолжаются работы по реконструкции участков улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехди Мехдизаде и 28 Мая на пересечении с улицей Юсифа Сафарова.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, работы по реконструкции ведутся на участке улицы Мехти Мехтизаде, расположенного между улицами Юсифа Сафарова и Иззата Оруджева. Длина улицы на этом участке составляет 1 км, а ширина - 10,5 метров.

В настоящее время на улице Мехди Мехдизаде проводятся работы по асфальтированию. Реконструкция, проведенная на части улицы 28 Мая, осуществляемая на улице М.Мехдизаде с целью создания современной дорожной инфраструктуры, будет проведена и на улицах Низами и Сабита Оруджова, а также на других улицах, связывающих между собой вышеуказанные улицы.

На последнем этапе проекта будет создан новый дорожный узел на пересечении улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехди Мехдизаде и 28 Мая с улицей Юсифа Сафарова. Для удобства и безопасности автотранспортных средств на дорожном узле будут установлены светофоры.