В конце недели на портале icaze.e-gov.az было в силе примерно 160 000 разрешений

Согласно постановлению Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района", вновь заработал портал icaze.e-gov.az.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года было разрешено передвижение лиц, работающих в сфере работ и услуг, деятельность которых разрешена, после внесения работодателем сведений о них в портал "icaze.e-gov.az".

Было в силе 159 871 разрешение, размещенное 9218 государственными и частными организациями, в том числе физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.