МВД: Задержаны 11 человек, бросавших предметы в полицейских в Ясамальском районе

Вчера, 7 июня, при задержании сотрудниками полиции нарушителя правил карантинного режима во дворе одного из жилых домов в Ясамальском районе столицы, группа жильцов этого здания начала бросать с балконов и окон своих квартир различные предметы в полицейских и оскорблять их.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел (МВД), несмотря на это, сотрудники полиции проявили выдержку и приняли административные меры в отношении нарушителя карантинного режима.

В результате расследования были установлены и личности 11 человек, бросавших различные предметы в сотрудников полиции, они были задержаны и доставлены в территориальный орган полиции для проведения расследования.

Расследование для дачи юридической оценки их действиям продолжается.