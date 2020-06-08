К сведению родителей дошколят

Начались онлайн-собеседования для приема в I класс (с обучением на иностранном языке) детей, не обучающихся в группах дошкольной подготовки.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, родителям (законным представителям) детей, чьи собеседования были отложены, с 1 июня предоставлена возможность войти в личный кабинет и выбрать форму собеседования - онлайн или в формате живого общения.

Выбравшие онлайн-собеседования с 8 июня могут принять участие в конкурсе в соответствии с указанной в уведомлении датой в их личных кабинетах.

Успешно прошедшим собеседование будет предоставлена возможность выбора школы по данному сектору. Дети, не прошедшие собеседование, могут подать заявки в азербайджанский сектор.

Для обеспечения объективности и прозрачности во время онлайн-собеседования ведется видеосъемка.

На мобильный номер граждан, обратившихся для собеседования в формате живого общения, в течение июня будет отправлено уведомление о дате и месте проведения собеседования, в то же время эта информация будет размещена и в личном кабинете родителя.

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) родителям рекомендуется отдавать предпочтение онлайн-собеседованию в соответствии с требованиями, вытекающими из решений Оперативного штаба при Кабинете министров.