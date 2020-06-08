В Баку из автомобиля украли крупную сумму денег

В Баку из автомобиля совершена кража на сумму 3200 манатов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники 22-го отделения Управления полиции Насиминского района в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя города Баку Дж.Намазова, подозреваемого в том, что 27 апреля совершил из автомобиля марки Hyundai кражу денег и драгоценностей на сумму 3200 манатов.

Ведется расследование.