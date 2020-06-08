https://news.day.az/society/1242432.html В Баку из автомобиля украли крупную сумму денег
В Баку из автомобиля украли крупную сумму денег
В Баку из автомобиля совершена кража на сумму 3200 манатов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники 22-го отделения Управления полиции Насиминского района в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя города Баку Дж.Намазова, подозреваемого в том, что 27 апреля совершил из автомобиля марки Hyundai кражу денег и драгоценностей на сумму 3200 манатов.
Ведется расследование.
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