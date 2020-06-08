https://news.day.az/society/1242436.html В Билясуваре задержан мужчина за обстрел дома односельчанина
В Билясуваре задержан мужчина за обстрел дома односельчанина
В Билясуварское районное отделение полиции поступила информация о том, что 6 июня житель села Аскерабад О.Мурадов на почве хулиганства угрожал своему соседу А.Кязымову, а затем открыл огонь из ружья в направлении его дома.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий О.Мурадов был задержан.
У него было изъято охотничье ружье марки "ИЖ-58" с соответствующими документами.
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