В Билясуваре задержан мужчина за обстрел дома односельчанина

В Билясуварское районное отделение полиции поступила информация о том, что 6 июня житель села Аскерабад О.Мурадов на почве хулиганства угрожал своему соседу А.Кязымову, а затем открыл огонь из ружья в направлении его дома.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий О.Мурадов был задержан.

У него было изъято охотничье ружье марки "ИЖ-58" с соответствующими документами.