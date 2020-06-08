В Азербайджане оказано свыше 4,5 млн медицинских услуг - данные по ОМС
С 1 января 2020 года Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) ввело его в 23 административных территориях - Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Евлахе, Агдаше и Мингячевире, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Госагентство.
За первые 5 месяцев этого года в указанных районах от 906 131 человека в медицинские учреждения поступило 1 636 166 обращений. По этим обращениям было оказано 4 585 307 медицинских услуг.
Наибольшее число обращений поступило от граждан в Мингячевире (240 093), Евлахе (135 380), Хачмазе (114 385), Загатале (111 711) и Шеки (104 544).
Наибольшее число медицинских услуг оказали Мингячевирская городская центральная больница (1 085 076), Евлахская (338 175), Агдашская (337 022), Гусарская (258 071) и Губинская (254 415) центральные районные больницы.
Большинство обращений (42 070) было связано с общим медицинским обследованием.
Отметим, что агентство создало медицинские территориальные подразделения (TƏB) по административно-территориальным единицам республики.
В настоящее время применение ОМС охватывает 5 TƏB - Шеки-Загатальский, Губа-Хачмазский, Гейчай-Кюрдамирский и Горно-Ширванский регионы.
Больше всего обращений поступило в Барда-Евлахский TƏB (449 037).
Большинство обращений было связано с медосмотром (42 070).
Среди заболеваний, по которым больше всего было сделано обращений: невыясненная острая инфекция верхних дыхательных путей (36 951), эссенциальная гипертензия (30 628), неинсулинозависимый сахарный диабет (22 947), наблюдение за ходом нормальной беременности (18 212) и другие.
Была проведена 1021 операция. Среди дорогостоящих операций большинство составляют операции в сферах: кардиология/сердечно-сосудистая хирургия (554), офтальмология (267), неврология/нейрохирургия (76), урология (66) и травматология (35).
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