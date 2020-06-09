"Нашей самой большой ошибкой было полностью положиться на сознательность граждан"

Есть немало людей, которые, перенося болезнь легко, скрывают ее не только от врачей, но и от своих близких. В результате резко возросло количество инфицированных. Кроме того, в Баку лечатся и тяжелые больные из тех регионов, где в больницах не осталось мест.

Об этом сказал в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), член Оперативного штаба при Кабинете министров Васиф Алиев.

"Карантин, введенный на выходные, носил, я бы сказал, характер опыта. Это новый для нас опыт, хотя в мировой практике он уже успешно применялся. Статистика заражения коронавирусом достигла за предшествующие дни драматической отметки, в лечебных учреждениях скоро элементарно не останется свободных мест. Учитывая высокую вирулентность коронавируса и то, что народ не отреагировал в должной мере на призывы специалистов, принятые ранее нами меры, к сожалению, не дали результатов. Росту заболеваемости способствовало неверие людей в наличие реальной угрозы и их нежелание выполнять требования карантина", - подчеркнул врач.

По словам Васифа Алиева, ни TƏBİB, ни Оперативный штаб не хотели ужесточения карантина. Чтобы не пришлось прибегнуть к таким мерам, граждане постоянно информировались о серьезности ситуации и предупреждались, что если не будут соблюдать правила, карантин может быть ужесточен. Но и к этим предупреждениям люди не отнеслись с пониманием. Как не неприятно об этом говорить, но наши граждане, видимо, пока не ощутят на себе воздействие коронавируса, не начнут верить в него, констатировал представитель TƏBİB. Результат такого отношения не заставил себя долго ждать, и позитивные результаты, достигнутые за месяцы жесткого карантина, сменились растущим показателям инфицирования. В связи с чем и было принято решение о введении двухдневного жесткого карантина.

"Мы хотели выяснить, насколько сможем опередить болезнь. Учитывая инкубационный период, о результатах сможем говорить только через две недели. Но при условии, что граждане будут соблюдать требования карантина. Уверен, что в этом случае результаты будут. Все зависит от развития ситуации. В случае ее усугубления, может быть снова рассмотрен вопрос ужесточения карантина. Сколько дней он продлится, каковы будут правила, кто получит разрешение на выход из дома, - все это вопрос будущего", - сказал Васиф Алиев.

Наш собеседник отметил, что и в TƏBİB, и в Оперативном штабе осознают тот дискомфорт, который несет людям жесткий карантин. Тут есть много факторов. В том числе фактор продуктов питания, наличия у людей других заболеваний. В конце концов, помимо COVID-19 есть и другие болезни. Все эти нюансы будут рассмотрены и учтены. Изоляция на выходных даст результаты, уверен врач, но увидим мы их не раньше, чем через 14 дней, и позитивными они будут только в том случае, если карантинные меры будут соблюдаться.

Говоря о допущенных ошибках, глава рабочей группы TƏBİB сказал следующее:

"Нашей большой ошибкой было то, что, смягчая карантин, мы слишком положились на людей, поверили, что они будут следовать правилам. Но мы обманулись в своих надеждах. Все свидетели, что после смягчения карантина люди массово перестали следовать правилам. Будто ничего и нет, никакой пандемии. Честно говоря, мы не ожидали, что ситуация будет такой. И это было нашей ошибкой. Наряду со смягчением, должны были сохраниться некоторые жесткие меры, а само смягчение должно было происходить очень медленно.

Считаю, что ужесточение карантина может быть продлено. В противном случае число инфицированных будет расти, в больницах не останется мест и больных придется лечить на дому, что приведет к росту смертей от COVID-19", - сказал член Оперативного штаба.

Лейла Таривердиева