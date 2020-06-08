В Азербайджане может быть продлен жесткий карантинный режим

Не было никаких сомнений в том, что число зараженных коронавирусом увеличится во время смягчения особого карантинного режима. Не зря говорилось, что необходимо поддерживать социальную дистанцию, надевать маски и соблюдать правила гигиены.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az заявил руководитель рабочей группы TƏBİB по инфекционным болезням Васиф Алиев.

По его словам, есть большая вероятность, что ужесточенный режим особого карантина будет продлен.

"Мы знали, что после смягчения будет увеличиваться число заражений, поскольку люди продолжают контактировать друг с другом. В связи с этим мы постоянно предупреждали людей о мерах предосторожности. Но, к сожалению, несмотря на наши неоднократные предупреждения, люди игнорировали советы. Поэтому рост числа инфицированных был неизбежен. В последние дни эти цифры резко выросли. В настоящее время количество пациентов во многих больницах столицы и других районах страны увеличилось во много раз по сравнению с предыдущими днями. Это создает трудности для врачей и медицинского персонала. Теперь, когда инфекция стала широко распространенной, увеличение числа пациентов увеличивает нагрузку. В связи с этим во время брифинга Оперативный штаб был вынужден приостановить всю деятельность людей по субботам и воскресеньям", - сказал Васиф Алиев.

Руководитель рабочей группы отметил, что, если в ближайшие дни будет наблюдаться увеличение числа пациентов с коронавирусом, возможен переход от краткосрочного жесткого карантинного режима к долгосрочному.