https://news.day.az/society/1242475.html TƏBİB обратилось к гражданам
TƏBİB обратилось к гражданам
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к гражданам, которые пользуются общественным транспортом.
Как передает Day.Az, для снижения темпов распространения инфекции COVID-19 гражданам рекомендовано не покидать дома, если они больны. Наряду с этим TƏBİB рекомендует соблюдать и другие важные правила:
- ввиду сложности соблюдения физической дистанции в общественном транспорте, использовать медицинские маски;
- соблюдать правила гигиены рук, покидая транзитную станцию, и при выходе на конечной остановке.
Также TƏBİB рекомендует регулярно дезинфицировать руки веществами на спиртовой основе.
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