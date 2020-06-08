https://news.day.az/society/1242483.html TƏBİB назвало количество обращений в службы скорой помощи
TƏBİB назвало количество обращений в службы скорой помощи
В связи с карантином в выходные возросло количество обращений в службы скорой медицинской помощи.
Об этом в понедельник сообщила Trend пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева, передает Day.Az.
По ее словам, за прошедшие сутки в скорую помощь поступило порядка 2500 обращений. Среди проблем со здоровьем, в связи с которыми поступали вызовы, преобладали скачки артериального давления, невротические состояния, транспортировка нефрологических больных, а также соматические проблемы.
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