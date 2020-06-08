В Азербайджане мужчинам разрешат уходить в декретный отпуск

Министерство труда и социальной защиты Азербайджанской Республики подготовило новый законопроект, в рамках которого планируется внести изменения в Трудовой кодекс страны. Проект также содержит новые предложения по поводу отпусков.

Как передает Day.Az, одним из таких предложений является изменение статьи 125 Трудового кодекса, которое на основании справки из медицинского учреждения предоставит мужчинам возможность брать 14-дневный оплачиваемый отпуск, если их супруги находятся в декретном отпуске. Отмечается, что таким "декретом" мужчины смогут воспользоваться ближе к предполагаемой дате рождения ребенка.

Министерство сообщает, что на практике в некоторых случаях сотрудники не используют свой трудовой отпуск. Накопленные за несколько лет неиспользованные отпуска должны затем компенсироваться сотруднику в денежном выражении, что может создать определенные финансовые трудности для работодателя.

Поэтому в поправках к Кодексу, которые предлагается принять, также появилось предложение обязать сотрудников брать трудовой отпуск в течение года.