Хикмет Бабаоглу: Полиция Азербайджана в условиях пандемии проявила большую самоотверженность

Полиция Азербайджана в условиях пандемии проявила большую самоотверженность, а деяния представителей "пятой колонны" и радикальной оппозиции схожа с проявлениями коронавируса.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, новый вид коронавирусной инфекции COVID-19, который распространился в более чем 200 странах мира, создал серьезные проблемы для государств в социально-экономической и здравоохранительной сферах.

"Страны, которые правильно определили стратегию борьбы с коронавирусом, понесли минимальные потери, смогли обеспечить благосостояние граждан и защиту их здоровья. В этом контексте ярчайшим примером можно назвать Азербайджан. В борьбе с пандемией коронавируса страна приняла образцовые превентивные меры, благодаря чему оказалась более успешна, чем ряд развитых стран мира, и смогла пресечь тотальное распространение вируса среди своего населения.

В период режима карантина число инфицированных было сведено к минимуму, показатель смертности был крайне низким, количество излечившихся резко превышало число новых инфицированных. Однако, после смягчения режима карантина и устранения жестких ограничений, в числе новых инфицированных начался наблюдаться рост, стало невозможным сохранить достигнутый позитивный результат. Главной причиной этого стало то, что множество людей не соблюдали правила, санитарно-гигиенические нормы, социальную дистанцию, не носили индивидуальные защитные средства", - подчеркнул Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что полиция Азербайджана, которая находится на передовой борьбы с коронавирусом в стране, достойно выполняет свои служебные обязанности.

"Как и было отмечено, государство мобилизовало все свои ресурсы для обеспечения благосостояния граждан и защиты их здоровья в период пандемии. В то же время, полицейские и врачи, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом в стране, демонстрируя большую самоотверженность, вносят исключительный вклад в эту работу. Азербайджанская полиция, которая успешно действует в направлении обеспечения соблюдения правил в период особого режима карантина и безопасности, демонстрирует большую самоотдачу.

Они достойно выполняют свои служебные обязательства во имя здоровья и безопасности граждан, контролируют соблюдение особого режима карантина с целью снижения риска инфицирования, в установленном законом порядке в рамках своих полномочий предпринимают соответствующие шаги. Как и видно в видеороликах из социальных сетей, наряду с вышесказанным, полиция Азербайджана помогает находящимся в трудной ситуации гражданам, тем самым вносят вклад в национальную солидарность. Все это воспринимается гражданами с большим энтузиазмом", - сказал Хикмет Бабаоглу.

Он подчеркнул, что организация кампании "черного пиара" против азербайджанской полиции посредством социальных сетей недопустима, так как это противоречит национальным интересам.

"Сотрудники полиции продемонстрировали высокую самоотдачу и в условиях жесткого режима карантина, когда в выходные было полностью запрещено покидать дома, достойно выполнили все поставленные задачи. Но, к сожалению, в социальных сетях встречаются необоснованные заключения, которые нацелены на то, чтобы бросить тень на деятельность полиции.

В частности, занимаясь саботажем, радикальная оппозиция пытается распространить информацию манипулятивного характера, создать недоверие в отношениях между гражданином и государством. Посредством интернет-ресурсов и социальных сетей они пытаются представить введение правил социальной изоляции в иной форме. Даже наблюдаются попытки представить шаги, предпринимаемые во имя защиты здоровья граждан, как "ограничение свобод". Это полностью манипулятивный подход, потому что социальная самоизоляция - мера, принятая для обеспечения безопасности граждан. Безусловно, манипуляцию требованиями режима карантина, которые востребованы с точки зрения общественных интересов в условиях нынешней пандемии, следует оценивать как опасный шаг, предпринятый против общих интересов.

Поэтому общество должно резко осудить такие поступки. В целом, организация посредством социальных сетей кампании "черного пиара" против полиции Азербайджана в попытке бросить тень на их самоотверженную и успешную деятельность недопустима и неприемлема как акт, направленный против национальных интересов. Распространение дезинформации представляет угрозу для информационной безопасности. Прежде всего не стоит забывать, что установленные правила определяют серьезную ответственность не только для государственных органов, но и для всего общества, для каждого гражданина в индивидуальном порядке", - уточнил Бабаоглу.

По словам депутата, самое главное заключается в том, что СМИ и активные пользователи социальных сетей должны быть внимательными и ответственными в данном вопросе, не допускать распространения дезинформации, вызывающей ажиотаж, социальную панику, что влечет соответствующую правовую ответственность.

"Каждый человек, который дорожит национальными интересами, должен бороться с такими случаями. Наряду с мероприятиями, осуществляемыми соответствующими государственными структурами в правовой плоскости, каждый из нас должен посредством общественной критики пресекать эту невзрачную пропаганду, которая ведется в социальных сетях в направлении снижения значимости мер, принятых во имя безопасности народа, обеспечения здоровья населения.

В целом, безоговорочное соблюдение правил карантина - необходимость. Каждый человек, который думает о себе, здоровье близких и всего народа, обязан соблюдать эти правила. Ни в одной стране мира административные меры в области борьбы с коронавирусом не критикуются ни в социальных сетях, ни представителями оппозиции. Потому что здоровая оппозиция не пытается получить политическую выгоду, воспользовавшись этими мерами, считает это неприемлемым с точки зрения политической этики и ответственности.

К сожалению, представители "пятой колонны" в Азербайджане, радикальные группировки допускают такие поступки. Это вновь демонстрирует, какие неэтичные методы используют эти маргинальные группы в политике. Безусловно, все эти деяния воспринимаются обществом Азербайджана с чувством отвращения и презрения. В итоге, такие попытки представителей "пятой колонны", безусловно, не дадут никакого результата, они лишь в очередной раз разоблачат себя. Народ Азербайджана, как всегда, преуспеет в борьбе с разрушительной деятельностью радикальных группировок, также как и преуспел в борьбе с коронавирусом", - подытожил депутат.