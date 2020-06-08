В Азербайджане выявлено 323 новых случая заразившихся коронавирусом, 228 вылечившихся, 5 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7 876 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 4 377 человек вылечились, 93 скончались, 3 406 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 69 из них оценивается как тяжелое, 80 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведен 343 391 тест на коронавирус.