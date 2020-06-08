https://news.day.az/society/1242553.html В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на 9 июня - ФОТО
В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на 9 июня - ФОТО
Опубликовано расписание школьных телеуроков на девятое июня в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре