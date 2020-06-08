https://news.day.az/society/1242576.html В Гёйчае горит рынок - ФОТО
В Гёйчае горит рынок - ФОТО
Пожар, произошедший на территории рынка в Гейчайском районе, локализован.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.
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17.35
В Гёйчайском районе на территории рынка начался пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар начался сегодня около 17:00. К тушению пожара, произошедшего на территории ОАО "Гёйчай-Базар", привлечены 4 пожарные машины и личный состав Государственных противопожарных частей МЧС Гёйчайского и Уджарского районов.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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