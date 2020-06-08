В Гёйчае горит рынок

Пожар, произошедший на территории рынка в Гейчайском районе, локализован.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.

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17.35

В Гёйчайском районе на территории рынка начался пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар начался сегодня около 17:00. К тушению пожара, произошедшего на территории ОАО "Гёйчай-Базар", привлечены 4 пожарные машины и личный состав Государственных противопожарных частей МЧС Гёйчайского и Уджарского районов.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.