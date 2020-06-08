Обнародован график выпускных экзаменов, которые будут проведены 18 и 19 июня

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал график выпускных (приемных) экзаменов, которые будут проведены 18 и 19 июня на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, график экзаменов, которые состоятся 10 и 11 июня, был опубликован ранее. С графиком районов и городов, в которых будут проведены экзамены 18 и 19 июня, можно ознакомиться по следующей таблице.

Дата/экзамен* 10.06.2020   11.06.2020   18.06.2020 19.06.2020
 Выпускной экзамен для учащихся 11 классов выпуска нынешнего года Хатаи 
Сумгайыт
(I часть
Газах 
Шеки
Джалилабад 
Гёйчай 
Агдаш
Гусар 
Гобустан		 Нариманов
Абшерон
(I часть
Агстафа 
Габала 
Масаллы
Кюрдамир 
Агсу
Шабран		 Гарадаг
Геранбой
Гёйгёль
Сабирабад
Сальян
Товуз
Гядабей
Лянкяран
Лерик
Агдам,
Бейлаган, Гаджигабул		 Пираллахы 
Мингячевир 
Самух
Имишли 
Нефтчала 
Шамкир 
Астара 
Ярдымлы
Тертер
Физули 
Билясувар
английский/ французский язык обучения
 Экзамен по азербайджанскому языку (государственный язык)
 -для выпускников 11 классов нынешнего года выпуска, обучающихся не на азербайджанском языке		 Гарадаг 
Ширван 
Геранбой 
Гёйгёль
Дашкесан
Сальян 
Саатлы
Барда (I часть
Агджабеди
Бейлаган
Сиязань 
Хызы		 Пираллахы 
Мингячевир
Самух
Нафталан
Нефтчала
Гаджигабул 
Тертер 
Агдам 
Физули		 Хатаи,
Сумгайыт
(I часть)
Загатала
Гах,
Гёйчай 
Агдаш
Хачмаз		 Нариманов (Баку)
Абшерон (I часть)
Балакян
Огуз
Кюрдамир
Губа
 - выпускной экзамен для учащихся 9 классов нынешнего года выпуска
 - приемный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-летнего образования 		 Геранбой 
Гёйгёль
Дашкесан 
Сальян
Саатлы 
Барда (I часть)
Агджабеди
Бейлаган
Сиязань
Хызы		 Мингячевир
Самух
Нафталан
Нефтчала
Гаджигабул
Тертер
Агдам
Физули

Сумгайыт (I часть), Загатала 
Гах

Гёйчай
Агдаш
Хачмаз
Гобустан

 Абшерон (I часть)
Балакян 
Огуз
Кюрдамир 
Агсу
Губа
 Приемный экзамен для лиц, сдавших выпускной экзамен 01.03.2020 года и для выпускников нынешнего года, подавших документы в колледжи на базе 9-летнего образования  Гарадаг, Ширван Пираллахы Хатаи Нариманов
 Экзамен по азербайджанскому языку (государственный язык) -

 - для выпускников нынешнего года, обучающихся не на азербайджанском языке
 - для выпускников прошлых лет, подтвердивших свои заявления в колледжи на базе 9-летнего обучения		 Хатаи
Сумгайыт
(I часть)
Газах
Шеки
Джалилабад
Гёйчай
Агдаш 
Гусар
Гобустан		 Нариманов (Баку)
Абшерон (I часть)
Агстафа
Габала
Масаллы
Кюрдамир
Агсу
Шабран		 Гарадаг
Геранбой
Гёйгёль
Сабирабад
Сальян 
Товуз
Гядабей
Лянкяран
Бейлаган
Гаджигабул		 Пираллахы 
Мингячевир
Самух
Имишли
Нефтчала
Шамкир,
Астара
Тертер
Билясувар
английский/ французский язык обучения