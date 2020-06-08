Обнародован график выпускных экзаменов, которые будут проведены 18 и 19 июня

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал график выпускных (приемных) экзаменов, которые будут проведены 18 и 19 июня на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, график экзаменов, которые состоятся 10 и 11 июня, был опубликован ранее. С графиком районов и городов, в которых будут проведены экзамены 18 и 19 июня, можно ознакомиться по следующей таблице.