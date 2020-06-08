https://news.day.az/society/1242607.html Обнародован график выпускных экзаменов, которые будут проведены 18 и 19 июня
Обнародован график выпускных экзаменов, которые будут проведены 18 и 19 июня
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал график выпускных (приемных) экзаменов, которые будут проведены 18 и 19 июня на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, график экзаменов, которые состоятся 10 и 11 июня, был опубликован ранее. С графиком районов и городов, в которых будут проведены экзамены 18 и 19 июня, можно ознакомиться по следующей таблице.
|Дата/экзамен*
|10.06.2020
|11.06.2020
|18.06.2020
|19.06.2020
|Выпускной экзамен для учащихся 11 классов выпуска нынешнего года
|Хатаи
Сумгайыт
(I часть)
Газах
Шеки
Джалилабад
Гёйчай
Агдаш
Гусар
Гобустан
|Нариманов
Абшерон
(I часть)
Агстафа
Габала
Масаллы
Кюрдамир
Агсу
Шабран
|Гарадаг
Геранбой
Гёйгёль
Сабирабад
Сальян
Товуз
Гядабей
Лянкяран
Лерик
Агдам,
Бейлаган, Гаджигабул
|Пираллахы
Мингячевир
Самух
Имишли
Нефтчала
Шамкир
Астара
Ярдымлы
Тертер
Физули
Билясувар
английский/ французский язык обучения
| Экзамен по азербайджанскому языку (государственный язык)
-для выпускников 11 классов нынешнего года выпуска, обучающихся не на азербайджанском языке
|Гарадаг
Ширван
Геранбой
Гёйгёль
Дашкесан
Сальян
Саатлы
Барда (I часть)
Агджабеди
Бейлаган
Сиязань
Хызы
|Пираллахы
Мингячевир
Самух
Нафталан
Нефтчала
Гаджигабул
Тертер
Агдам
Физули
|Хатаи,
Сумгайыт
(I часть)
Загатала
Гах,
Гёйчай
Агдаш
Хачмаз
|Нариманов (Баку)
Абшерон (I часть)
Балакян
Огуз
Кюрдамир
Губа
| - выпускной экзамен для учащихся 9 классов нынешнего года выпуска
- приемный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-летнего образования
|Геранбой
Гёйгёль
Дашкесан
Сальян
Саатлы
Барда (I часть)
Агджабеди
Бейлаган
Сиязань
Хызы
|Мингячевир
Самух
Нафталан
Нефтчала
Гаджигабул
Тертер
Агдам
Физули
|
Сумгайыт (I часть), Загатала
Гёйчай
|Абшерон (I часть)
Балакян
Огуз
Кюрдамир
Агсу
Губа
|Приемный экзамен для лиц, сдавших выпускной экзамен 01.03.2020 года и для выпускников нынешнего года, подавших документы в колледжи на базе 9-летнего образования
|Гарадаг, Ширван
|Пираллахы
|Хатаи
|Нариманов
| Экзамен по азербайджанскому языку (государственный язык) -
- для выпускников нынешнего года, обучающихся не на азербайджанском языке
- для выпускников прошлых лет, подтвердивших свои заявления в колледжи на базе 9-летнего обучения
|Хатаи
Сумгайыт
(I часть)
Газах
Шеки
Джалилабад
Гёйчай
Агдаш
Гусар
Гобустан
|Нариманов (Баку)
Абшерон (I часть)
Агстафа
Габала
Масаллы
Кюрдамир
Агсу
Шабран
|Гарадаг
Геранбой
Гёйгёль
Сабирабад
Сальян
Товуз
Гядабей
Лянкяран
Бейлаган
Гаджигабул
|Пираллахы
Мингячевир
Самух
Имишли
Нефтчала
Шамкир,
Астара
Тертер
Билясувар
английский/ французский язык обучения
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре