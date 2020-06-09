Штрафы за нарушение карантина включены в классификацию доходов бюджета

Штрафы за нарушение карантинного режима включены в классификацию доходов бюджета Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в "классификацию доходов бюджета Азербайджанской Республики".

Таким образом, если ранее штрафы за нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов входили в классификацию доходов бюджета Азербайджанской Республики, то впредь в указанный перечень включено также нарушение карантинного режима. Таким образом, штрафы за нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов будут включены в классификацию доходов бюджета Азербайджанской Республики.