Дорожная полиция о том, будут ли списаны штрафы за нарушение карантина

В социальных сетях распространяется информация о том, что штрафы, наложенные в период карантина, будут отменены после пандемии.

Как передает Day.Az, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев в эфире передачи "Çıxışa doğru" на AzTV прокомментировал данные слухи, чтобы внести ясность в вопрос, задаваемый гражданами.

По его словам, это дезинформация.

"Очевидно, что те, кто нарушают закон и правила особого карантинного режима, получают штрафы. Ходят слухи, что те, кто был оштрафован во время карантинного режима, будут освобождены от этой ответственности. Не верьте этому. Штраф налагается на человека на всю оставшуюся жизнь. Он не отменяется через какое-то время. Гражданин обязан его заплатить. Некоторые общественные объединения также распространяют информацию о том, что штрафы будут отменены, тем самым присоединяются к тем, кто подстрекает людей в социальных сетях", - сказал Кямран Алиев.