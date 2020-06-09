Суд вынес решение по 11 гражданам, бросавшим мусор в полицейских в Баку

Задержаны 11 человек, которые 7 июня бросали различные предметы в сотрудников полиции во дворе одного из жилых зданий в Ясамальском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, им были предъявлены обвинения по статье 535 Кодекса об административных проступках (злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего).

Ясамальский районный суд приговорил 11 человек к 10, 15, 30 суткам административного ареста.

Отметим, что в связи с происшествием МВД распространило информацию.

Напомним, 7 июня при задержании сотрудниками полиции нарушителя правил карантинного режима во дворе одного из жилых домов в Ясамальском районе столицы, группа жильцов этого здания начала бросать с балконов и окон своих квартир различные предметы в полицейских и оскорблять их. Несмотря на это, сотрудники полиции проявили выдержку и приняли административные меры в отношении нарушителя карантинного режима.

В результате расследования были установлены личности 11 человек, бросавших различные предметы в сотрудников полиции. Они были задержаны и доставлены в территориальный орган полиции для проведения расследования.