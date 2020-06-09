Завершается прием документов в вузы и колледжи

Сегодня завершается прием документов в высшие учебные заведения Азербайджана и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования на 2020/2021 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, начавшийся 12 мая прием документов завершится сегодня в 23:59.

Отметим, на сегодняшний день число абитуриентов, подавших заявки в вузы, составляет 89853. По I-IV группам подали заявки 72056 абитуриентов. Из них 65964 - азербайджанский сектор, 6092 - русский сектор.

По I группе подали документы в вузы 30578 человек (28081- азербайджанский сектор, 2497 русский сектор), по II группе - 13997 человек (12638 азербайджанский сектор, 1359 - русский сектор), по III группе - 22372 человека (20789 - азербайджанский сектор, 1583 - русский сектор), по IV группе - 5109 человек (4456 Азербайджан, 653 русских отделения).

Число прошедших регистрацию по V группе - 56835 человек, из них 53143 - азербайджанский сектор, 3692 - русский сектор.

Число учащихся, подавших документы в вузы на базе полного среднего образования, составляет 59753 человека. Из них 56850 - азербайджанский сектор, 2903 - русский сектор.