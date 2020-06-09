Прокуратура о попытке убийства в Сумгайыте

На основании поступившей информации о том, что 8 июня около 13:00 перед зданием № 29/4 (ул. Ага Гулиева) в Сумгайыте были нанесены ножевые ранения гражданке Айгюн Шыхкеримовой (1986 г.р.) сотрудники прокуратуры и полиции провели осмотр места происшествия.

Как сообщили АПА в Сумгаитской городской прокуратуре, с помощью окружающих людей А.Шыхкеримова была вовремя госпитализирована, благодаря чему ее жизнь удалось спасти.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что муж пострадавшей Теймур Шыхкеримов (1988 г.р.) на почве ревности совершил попытку умышленного убийства. По факту в Сумгаитской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (умышленное убийство) УК АР, назначены экспертизы, опрошены свидетели.

Т.Шихкеримов добровольно сдался и передал следствию нож, являющийся орудием преступления. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.