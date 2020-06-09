https://news.day.az/society/1242810.html В Баку горит многоэтажка - эвакуировано 20 человек
В Баку горит многоэтажка - эвакуировано 20 человек
В Баку произошел пожар в жилом доме.
Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС.
"В мансарде многоэтажного жилого дома в Низаминском районе Баку произошел пожар на последнем этаже", - отмечается в сообщении.
Согласно информации, на место происшествия прибыла бригада МЧС.
"20 человек были эвакуированы. Пожар был потушен", - подчеркивается в сообщении.
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