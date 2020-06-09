В Баку горит многоэтажка

В Баку произошел пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС.

"В мансарде многоэтажного жилого дома в Низаминском районе Баку произошел пожар на последнем этаже", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, на место происшествия прибыла бригада МЧС.

"20 человек были эвакуированы. Пожар был потушен", - подчеркивается в сообщении.