В Азербайджане в конкурс по приему учителей внесут изменения из-за пандемии

Учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, идут обсуждения в связи с проведением экзамена в рамках конкурса по приему учителей на работу в более просторных помещениях с соблюдением необходимых требований (измерение температуры тела, социальная дистанция между кандидатами, проведение дезинфекции залов между сеансами и другое).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на онлайн заседании Общественного совета при министерстве образования.

В мероприятии принял участие советник министра Эльнур Мамедов и заведующий отделом человеческих ресурсов Эшги Багиров. Они сообщили, что проведение конкурса по приему учителей на работу в централизованном виде позволяет заполнить вакантные места профессиональными кадрами в условиях здоровой конкуренции.

Поощрительные меры, предусмотренные во время конкурса вносят серьезный вклад в решение проблемы нехватки кадров в отдаленных регионах. В последние годы в правила приема учителей на работу внесены значительные изменения с точки зрения объективности. Так, среди главных нововведений можно отметить централизованный прием на работу учителей на основании срочного контракта. Незанятые после электронного размещения и новые вакантные места в первую очередь предлагаются кандидатам, зарегистрированным в этом районе, а кандидаты, отказавшиеся от занятых вакансий, к последующим турам конкурса (чтобы кандидаты более ответственно подходили к выбору вакансий) не допускаются.

В ходе обсуждений члены Совета озвучили предложения в связи с обеспечением контроля конкурса, в частности, этапа собеседования, с началом разработки единого пособия по учебной методике и стратегии обучения в связи с экзаменом, повышением контроля над представлением министерству всех вакансий на местах, а также в связи с рядом других вопросов.