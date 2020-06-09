24 тысячи студентов обратились для оплаты обучения за счет государства

В Азербайджане завтра завершится прием обращений по оплате государством расходов на обучение студентов из социально уязвимых семей, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство образования.

Прием обращений осуществляется посредством портала e-telebe.edu.az.

До сегодняшнего дня заявления подтвердили 18 252 человека, обучающихся в бакалавриате, 1 061 человек, обучающихся в магистратуре, 4 486 человек, обучающихся в колледжах и 424 учащихся по уровню профобразования.

Также по информации государственных информационных систем, часть студентов вышеуказанной категории еще не обратилась официально на портал, и им рекомендуется воспользоваться этой возможностью.