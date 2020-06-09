В Нефтчалинском районе устраняются проблемы с водоснабжением

Для устранения проблем в снабжении Нефтчалинского района и прилегающих сел питьевой водой принимаются соответствующие меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сообщила главный консультант отдела архитектуры и строительства ИВ Нефтчалинского района Фарида Ахмедова.

По ее словам, на территории, где наблюдаются проблемы в водоснабжении, особой техникой ежедневно доставляется вода.

"Пока что водоснабжение этих территорий осуществляется с помощью водовозов. Для устранения проблемы из Мингячевирского водохранилища в Куру направлена вода. Однако, мы не можем сразу перенаправить эту воду жителям, потому что уровень воды в Куре снизился, и морская вода смешалась с речной. После того, как вода из водохранилища была направлена в Куру, река начала течь в направлении моря. В настоящее время изучается состав воды в Куре, устанавливается ее соленость. Высокая соленость может вызвать у человека определенные заболевания. Как только этот показатель придет в норму, проблема с водоснабжением населения будет решена", - сказала Ахмедова.