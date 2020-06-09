В Азербайджане выявлено 315 новых случаев заразившихся коронавирусом, 229 вылечившихся, 5 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлен 8 191 факт заражения коронавирусной инфекцией. 4 606 человек вылечились, 98 человек умерли, 3 487 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки было проведено 5 809 тестов на выявление новых случаев заражения, за истекший период - 349 200.