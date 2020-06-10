Наша главная мотивация - любовь к Родине и желание помочь простым гражданам

Открытие в 2013 году первого центра "ASAN xidmət" Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям можно считать одним из самых успешных проектов Азербайджана в XXI веке.

Об этом в интервью Day.Az сказала волонтер центра "ASAN xidmət" Гюльтадж Сулейманлы.

Как пояснила наша собеседница, основная суть деятельности центра заключается в обеспечении реализации услуг, предоставляемых гражданам государственными органами в Азербайджане на основе принципа "единого окна".

"С первых дней создания "ASAN xidmət", волонтеры были вовлечены в предоставление услуг. В дополнение к услугам, предоставляемым государственными органами гражданам, центры "ASAN xidmət" также предлагают услуги функциональной поддержки. Помимо этого, в центрах проводятся социальные проекты. Волонтеры ASAN активно участвуют во всей этой работе", - заявила Сулейманлы.

Она также добавила, что Президент Ильхам Алиев всегда высоко оценивал деятельность молодежи и особенно волонтеров в создании центров "ASAN xidmət" и формированию их деятельности. Наглядным примером этого, продолжила она, стало распоряжение главы государства об объявлении 2020 года "Годом добровольцев" в Азербайджанской Республике.

"На протяжении всей истории волонтерство объединяет людей с благими намерениями и добрыми желаниями. Продвижение волонтерства как лучший пример совместной деятельности всегда приносило успешные результаты. В основе волонтерской деятельности лежит привязанность и любовь к Родине", - подчеркнула волонтер.

По мнению нашей собеседницы, волонтеры играют важную роль в обеспечении удовлетворенности граждан услугами, предоставляемыми в центрах "ASAN xidmət" и в предотвращении неуместных задержек.

"В нашей стране предпринимается ряд мер по дальнейшему расширению деятельности волонтеров. Центры "ASAN xidmət" более тесно сотрудничают с молодыми волонтерами в реализации многих проектов для эффективной организации досуга людей, а также приобретения опыта", - отметила она.

Волонтер выразила удовлетворенность тем, что создание центров "ASAN xidmət" не ограничивается столицей. По ее слова, такие центры уже действуют в нескольких регионах Азербайджана и процесс создания новых центров продолжается.

"Как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях, все реализуемые в Азербайджане проекты имеют социально-ориентированную направленность. Масштабные реформы направлены на повышение уровня жизни граждан. Деятельность центров "ASAN xidmət" является одним из основных, пожалуй, первым показателем. За 7 лет работы центров "ASAN xidmət" в них обратилось около 40 миллионов человек. Только этот факт показывает, что граждане удовлетворены работой центров "ASAN xidmət" и роль волонтеров ASAN в обеспечении этого удовлетворения неоспорима", - заключила Гюльтадж Сулейманлы.

Абдул Керимханов