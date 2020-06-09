Стало известно, когда завершатся работы на дороге в Бибиэйбат

Проводимые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана строительно-восстановительные работы на участке автодороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией недалеко от Бибиэйбатской мечети близятся к концу.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, работы на данной территории проводятся в соответствии с проектом, разработанным при участии специалистов Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и зарубежных специалистов на основании результатов работ по геологической разведке.

В настоящее время на территории строится новая дорожная основа. В ближайшие дни планируется начать работы по укладке асфальта.

В целом предусматривается завершить строительно-восстановительные работы на следующей неделе.