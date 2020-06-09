Задержаны водители, незаконно перевозившие в Баку жителей районов

Задержаны водители пассажирских микроавтобусов, перевозившие в Баку лиц с районной регистрацией вопреки правилам действующего санитарно-карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители города Баку Шаркан Кямалов, Шамо Шамилов, житель города Сумгайыт Эльчин Алиев и житель Физулинского района Хафиз Агаев.

В ходе расследования стало известно, что Хафиз Агаев и Эльчин Алиев за несколько километров до поста в поселке Алят высаживали пассажиров. Затем они приезжали в Баку, минуя пост, в микроавтобусах, управляемых Шарканом Кямаловым и Шамо Шамиловым.

По фактам каждому члену группировки предъявлены обвинения по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, решением суда они арестованы на 30 суток в административном порядке.