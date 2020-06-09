Еще один автобусный маршрут передан ООО BakuBus

В Баку автобусный маршрут № 24 передан ООО BakuBus, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

"От граждан поступали многочисленные обращения в связи с повышением качества обслуживания и безопасности на этом маршруте, временно находящимся в распоряжении ООО Kral Transport. На основании жалоб были проведены мониторинги и установлено, что в автобусах старые сиденья, металлические делали заржавели, автобусы грязные и нуждаются в ремонте".

Также было выявлено, что водители допускают перевозку большего числа пассажиров, чем положено по нормативу, едут с открытыми дверями, курят за рулем, грубо обращаются с пассажирами, нарушают правила пассажиропервозок и дорожного движения. Перевозчик неоднократно был предупрежден, но никаких мер принято не было.

На этом маршруте будут работать 12-метровые автобусы марки BMC Procity. Оплата за проезд будет осуществляться в безналичной форме.